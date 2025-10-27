Berufungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer: Die Verhandlung eines Mannes aus Zahna-Elster verzögert sich. Warum ein wichtiges Beweisvideo fehlt.

ZAHNA-ELSTER/DESSAU/MZ. - Das Berufungsverfahren gegen einen Mann aus Zahna-Elster, der sich vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zu verantworten hat, geht am 10. November weiter. Den Ermittlungen zufolge soll sich der 33-Jährige am 26. Mai vergangenen Jahres mit einem Blutalkoholwert von 1,64 Promille hinter das Steuer eines Mercedes Sprinter gesetzt haben.