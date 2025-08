Prettin/MZ. - Schon beim Betreten des Stadtarchivs in Prettins ist unverkennbar, dass das Gebäude eine Historie hat – ein Geruch haftet dem Haus an, ähnlich wie bei einem alten Buch. Was dort in der Luft liegt, ist schwer zu beschreiben, doch es löst ein Gefühl von Nostalgie aus. Kein Zufall, schließlich liegt Geschichte dort wortwörtlich im Keller. Dieser Ort, ist der Arbeitsplatz von Peggy Gehre.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.