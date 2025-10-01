Am Projekt „Zuckerfreier Vormittag“ des Gesundheitsamtes beteiligten sich viele Kitas und Schulen im Landkreis. Warum das Mitmach-Theater nach Annaburg gekommen ist.

Künstler „Carlo Mausini“ erklärt den Kindern, warum Zahnhygiene und gesunde Ernährung so wichtig sind.

Annaburg/MZ. - Wenn Künstler „Carlo Mausini“, der im bürgerlichen Leben Karl-Heinz Paul heißt, mit beiden Armen kreist und den Buchstaben „r“ im Mund so richtig ins Rollen bringt, warten die Kinder gespannt auf das eine Wort. „Richtig“, heißt es dann im Chor, denn der 71-Jährige, der am Bodensee zu Hause ist, bindet die Vorschüler der Kindertagesstätte „Abenteuerland“ und die Grundschüler aus Annaburg mit in sein Programm ein, bei dem sich alles um das Thema gesunde Ernährung und richtige Zahnpflege dreht.