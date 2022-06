Zahnaer Firmengründer hinterlassen Nachfolgern ein erfolgreiches Unternehmen

Matthias Hanke und René Zachey haben in Zahna eine Firmengruppe für Bau- und andere Dienstleistungen etabliert. Wie es unter neuer Flagge weitergeht.

Am Stadtrand von Zahna in der Rahnsdorfer Straße ist der Sitz der DTZ-Gruppe, Arbeitgeber für 120 Menschen.

Zahna/Jessen/MZ - Ein Kran überragt das Firmengelände der DTZ-Gruppe in der Rahnsdorfer Straße in Zahna. Doch mehr als dass das Unternehmen „etwas mit Bau“ zu tun hat, wüssten selbst viele Zahnaer nicht, sagt Matthias Hanke. „Wir sind in den letzten Jahren unter Radar geflogen.“ Dabei schnuppert ein Teil der 125 Mitarbeiter regelmäßig Höhenluft - bei der Montage von Windkraftanlagen.