Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marcus Faber, spricht in Jessen über die Lage in der Bundeswehr und den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.

Auch nach dem offiziellen Teil des Bürgergesprächs in der Gaststätte Nord in Jessen stellt sich Marcus Faber, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des Bundestages, den Fragen der Teilnehmer.

Jessen/MZ. - Dass die hiesige Region aufgeschlossener für die Themen Bundeswehr und Verteidigung ist als andere in Deutschland, das hat Marcus Faber (FDP) am Dienstagabend bestätigt bekommen. Da der Fliegerhorst Holzdorf sozusagen um die Ecke liege, sei die Verbundenheit mit der Bundeswehr und die Betroffenheit aufgrund der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen umso größer, stellte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages in dem Bürgergespräch in der Gaststätte Nord fest.