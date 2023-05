Die Programme der Jugendclubs von Zahna-Elster stehen fest. Was die Kinder und Jugendlichen des Stadtgebietes erwartet.

Was in Zahna-Elster während der Pfingstferien los ist

Die Beete sind bereit für den Start in die Gemüsesaison des Jugendclubs Zuflucht in Elster. Leiterin Sabine Hoffmann hofft auf viel Spaß beim Pflanzen von Gurke, Tomaten und Paprika während der Pfingstferien.

Zahna-Elster/MZ - Am kommenden Montag starten für die Kinder und Jugendlichen im Landkreis die Pfingstferien, in den Jugendclubs ist das immer die Zeit, die letzten Vorbereitungen für die Ferienprogramme abzuschließen. Nicht anderes sieht es in den Jugendeinrichtungen von Zahna-Elster aus.