Der Heimatverein Glücksburger Heide bietet einen Ausflug zur Wissensvermittlung an. Welches Ziel diesmal angesteuert wird.

Die Exkursion des Heimatvereins Glücksburger Heide führt in den Jessener Stadtwald. Revierförster Guido Arndt (links) gibt die Erläuterungen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ - Wie wird in den hiesigen Wäldern auf den Klimawandel reagiert? Wie sollen sie in Zukunft aussehen? Diese Fragen beschäftigen die Teilnehmer einer Exkursion des Heimatvereins Glücksburger Heide am Sonntag.