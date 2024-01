Über mehrere Stunden muss am Mittwochabend ein Brand in einer Werkhalle in Prettin gelöscht werden. Weil die Lage im Inneren des Gebäudes, in dem sich wohl viele Pappe befindet, unklar ist, wird vor allem versucht, von außen zu löschen, hier von der Drehleiter der Annaburger Feuerwehr.

(Foto: Grommisch)