Der Finanzausschuss des Jessener Stadtrats hat sich über Änderungen in der Hauptsatzung verständigt. Worüber besonders diskutiert wurde.

Finanzausschuss tagt in Jessen

Jessen/Mz. - Wird die geänderte Hauptsatzung, sozusagen die Verfassung der Stadt, in der nächsten Ratssitzung Ende November beschlossen werden können? Die Chance dafür ist in der Finanzausschusssitzung am Dienstagabend im Schloss gestiegen.