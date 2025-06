Dessau-Roßlau/MZ. - Die letzte große offene Frage im Prozess um einen von seiner Partnerin 2024 in Roßlau überfahrenen Mann ist beantwortet: Nachdem sie ihn mit ihrem Auto überrollt und unter dem Wagen eingeklemmt hatte, ist sie mit dem Opfer unter dem Wagen rückwärts gefahren – 6,8 Meter weit. Zu diesem Ergebnis kommt ein technischer Gutachter, der am Montag der Kammer am Landgericht seine Untersuchungsergebnisse präsentiert hat. Der Sachverständige war bereits am vierten Verhandlungstag ausführlich gehört worden. Da hatte er sich aber nur auf die Vorwärtsfahrt der Angeklagten beschränkt.

