Mit dem neuen Schuljahr werden 1.024 Grundschüler in Mansfeld-Südharz an weiterführende Schulen wechseln. Aus manchen Grundschulen wechselt mehr als die Hälfte ans Gymnasium. Woran das liegt.

Röblingen/MZ - Mit dem neuen Schuljahr werden 1.024 Grundschüler in Mansfeld-Südharz an weiterführende Schulen wechseln. 59 Prozent der Grundschulabgänger werden dabei in eine Sekundarschule gehen und 31 Prozent ans Gymnasium. Weitere Schüler werden an Gesamtschulen in anderen Landkreisen wechseln, da der Landkreis diese Schulform nicht selbst vorhält.