Christian Scholz (links) übergibt die Firma Elektro Scholz an Andy Bergholz. Der künftige Inhaber überreicht dem ehemaligen Chef eine Bildersammlung, die an Stationen in den vergangenen Jahrzehnten erinnert.

Jessen/MZ. - Die Firma Elektro Scholz hat einen anderen Chef und auch ein neues Firmendomizil. Elektrotechnikermeister Andy Bergholz führt jetzt das Unternehmen, das von Holzdorf nach Jessen umgezogen ist. Als die feierliche Übergabe am Freitag am neuen Standort am und im Verwaltungsgebäude in der Alten-Wittenberger Straße 16 vollzogen wird, sind Mitarbeiter, aber auch Vertreter der Stadt, von Geschäftspartnern und Lieferbetrieben dabei, um dem neuen, Andy Bergholz, wie dem bisherigen Inhaber Christian Scholz alles Gute auf dem weiteren Weg zu wünschen.