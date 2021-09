Wie Ehepaar Hanke vor 30 Jahren in Jessen etwas Neues wagten

Vor 30 Jahren starteten Iris und Rolf Hanke in Jessen in die Selbständigkeit.

Jessen/MZ - Dreißig Jahre ist das nun schon her. Iris und Rolf Hanke sind selbst erstaunt, wie die Jahre vergangenen sind, seitdem sie sich mit „Hankes Modeland“ selbstständig machten.

„Nach der Wende sind wir ins kalte Wasser gesprungen“, sagt Iris Hanke. Sie war zuvor Leiterin der Jugendmodeverkaufsstelle in Jessen, er war bei der HO, der Handelsorganisation, beschäftigt. Trotz einiger Schwierigkeiten haben sie den Start gemeistert.

An dieser Stelle am Hospitalplatz entstand 1995 ein neues ?Modeland?. Foto: Hanke

Suche nach einem Standort

Die wichtigste Frage war zunächst, wo in der Stadt lässt sich ein Geschäft einrichten. Das Objekt, das sie gern nutzen wollten, bekamen sie nicht, so entschieden sie sich für das Haus am Hospitalplatz. Da habe alles angefangen. Aus dem alten Wohngebäude wurde ein Geschäft, das aber nur für einige Jahre. Denn das alte Haus musste schließlich einem Neubau weichen, der 1995 erfolgte. Bis auf die Bauzeit war dieses Geschäft immer an diesem Platz. Zudem kam ein zweites Geschäft hinzu, dass an verschiedenen Orten beheimatet war, auch im Elster-Center, dann auf der anderen Straßenseite vom Schlossweg und seit 2008 nun schon im Einkaufscenter Elster-Blick an der Rosa-Luxemburg-Straße.

Schwere Zeiten mussten leider nicht nur einmal bewältigt werden. Iris Hanke erinnert sich an das verheerende Hochwasser 2002. Wie sollten sie reagieren? Die Dämme der Schwarzen Elster drohten zu brechen. Sie haben die Waren aus ihren beiden Geschäften geräumt, aus dem am Hospitalplatz und aus dem Elster-Center. Gerade im Schlossweg sei die Situation bedrohlich gewesen, da das Wasser bereits aus den Gullys drückte, erinnert sich Iris Hanke. Dann 2020 Corona. Das sei schon niederschmetternd gewesen. „Die Ware war da und musste bezahlt werden.“ Auf Anträge für die Corona-Hilfe folgten zum Glück positive Bescheide. Auch Lieferanten hätten auf ihre Weise unterstützt. Sie hätten ja auch nichts davon gehabt, wenn Schließungen die Folge gewesen wären, sagt Iris Hanke und anerkennt die Hilfe.

Nächste Generation Stammkunden

Doch inzwischen sei die Stimmung wieder deutlich besser, sagen die Geschäftsinhaber. Sie freuen sich, dass ihnen Stammkunden die Treue halten und mittlerweile auch deren Nachkommen öfters die Modeland-Geschäfte aufsuchen. Das sei eine sehr schöne Entwicklung und dafür sind sie dankbar. Vier Mitarbeiter gibt es bei „Hankes Modeland“ plus Aushilfen. Sich selbstständig zu machen, diesen Schritt haben sie bis heute nicht bereut.

In beiden Geschäften reiche die Palette der Angebote von sportlich bis festlich. Zudem sei zu haben, „was alles zur Mode dazu gehört“, für die Frauen etwa Modeschmuck, Tücher, Taschen. Der Renner aber seien modische Oberteile, „bei den Damen und bei den Herren“, fügt Iris Hanke an.