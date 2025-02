Der Wir-Verein aus Jessen veranstaltet das beliebte Lichterfest am Schwanenteich. Warum ein bekannte Märchenfigur in der warmen Stube bleibt und welche Angebote die Besucher nutzen.

Jessen/MZ. - Die Geschichte verläuft nicht so wie im Märchen der Gebrüder Grimm. Rotkäppchen sitzt in der warmen Stube und wartet auf Blumen, der Wolf spielt eine Statistenrolle und die Großmutter bekommt keinen Korb mit Wein und Kuchen. Beim Lichterfest des Jessener Wir-Vereins am örtlichen Schwanenteich ist das Märchen Bestandteil eines Suchspiels. Lilly Dähne und Felix Icks erhalten von Geschäftsführerin Antje Rausch den Auftrag, am Teich eine Tulpe sowie eine Gerbera zu suchen. Bei Erfolg winken kleine Preise.