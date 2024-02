Der Jessener Männerchor hat seinen traditionellen Fasching im „Schützenhaus“ gefeiert. Warum in dieser Ausgabe mehrfach zurückgeschaut wird.

Jessen/MZ. - „Das ist schon etwas Ergreifendes.“ Volker Oertel sagt das am Samstagabend im Saal des Jessener „Schützenhauses“. In dem wird der traditionelle Fasching des Männerchors gefeiert, der nunmehr 50. Und dass an dem Abend Kostüme mit Winterbezug dominieren, ist nicht verwunderlich, denn der Männerchor hat das Motto ausgegeben: „Ein Wintermärchen, das wird wahr – Zum Männerchorfasching im 50. Jahr.“ Dazu begrüßt die Sängerschar auch musikalisch.