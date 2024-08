In Elster wird am letzten Augusttag wieder ein Schifferfest gefeiert. Höhepunkt ist die Kürung der Miss Elbenixe. Was den Gästen an der Elbe noch alles geboten wird.

Elster/Mz. - Bis zur nächsten großen Veranstaltung in Elster ist nicht mehr viel Zeit. Denn am letzten Tag des Monats, am 31. August, wird in Elster das Schifferfest gefeiert. Es ist die nunmehr 17. Ausgabe. Dabei wird bereits die 26. Miss Elbenixe gekürt. Wer das sein wird, darüber wird bekanntlich eisern geschwiegen, damit die Überraschung an dem Sonnabendnachmittag auch gelingt.

Mehr Angebote

Das Schifferfest in Regie des Heimatvereins und inzwischen etlicher Partner ist umfangreicher geworden. Dazu hatte es mit Vertretern von Elsteraner Vereinen Absprachen gegeben, berichtete Heimatvereinsvorsitzende Sabine John, um die Angebotspalette erweitern zu können, was auch deutlich gelungen ist.

Traditionell beginnt das Schifferfest am 31. August um 13.30 Uhr auf der Elbpromenade. Die Original Falkenberger Blasmusikanten werden dort für Unterhaltung sorgen, einheimische Chöre ebenfalls. Entlang der Elbe wird es auch verschiedene Angebote geben, so auch am Bootshaus. Dort sind bereits ab 12 Uhr Gäste willkommen.

Der Kanuverein richtet wieder einen Wettkampf im Dickschiff-Rennen aus. (Foto: Thomas Tominski)

Dort befindet sich auch der Startpunkt für den Generationenwettkampf. Anmeldungen sind ab 13 Uhr möglich. Der Wettkampf läuft dann in Dreier-Teams von 13.30 bis 16 Uhr. Die Teilnehmer unterschiedlichen Alters sind aufgefordert, dort ihren Teamgeist zu zeigen und an acht Stationen ihr Können unter Beweis zu stellen, wie Sarah Hoffmann, Vorsitzende des Vereins „Strahlende Kinderaugen“, erläutert. Sie freut sich, dass Elsteraner Vereine als Akteure gewonnen werden konnten. Das sind der Unihockeyclub, die Angler, Eintracht Elster und die Feuerwehr. Sie werden verschiedene Stationen betreuen. Da gibt es neben anderem Aufgaben mit Pfeil und Bogen, an einer Torwand, beim Casting (Trockenangeln), auch eine Bierrutsche wird aufgebaut sein, um nur einiges zu nennen. Acht Stationen sind zu absolvieren. Die dort erzielten Ergebnisse kommen in die Wertung. Attraktive Preise liegen für die besten Teams bereit. Sarah Hoffmann ist den Gewerbetreibenden sehr dankbar, die hier unterstützen. Vergeben werden Gutscheine immerhin über 200, 150 und 100 Euro.

Der Elsteraner Kanuverein „Harmonie“ trägt wieder sein Dickschiffrennen aus. Das bedeutet, dass ein 10er Kanadier für den Wettkampf genutzt wird. Die Mannschaften bestehen aus maximal acht Teilnehmern.

Einweihung ist angekündigt

Noch ein Besonderheit wird es geben, die bereits zum Auftakt des Schifferfestes erfolgen soll. Dann wird der Platz unweit vom Schiffsanleger eröffnet. Er kann mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Programm zur Verbesserung der ländlichen touristischen Infrastruktur neugestaltet werden. Bis zum Fest soll das weitgehend abgeschlossen sein, so dass er dann Passagieren von Kreuzfahrtschiffen, die in Elster Station machen, sowie auch den Radtouristen zur Verfügung steht. Das Pflanzen von zwei Bäumen, das ebenfalls vorgesehen ist, soll dann im Herbst vollzogen werden. Die Wettbewerbe sollen vor 17 Uhr enden, da ja dann die Spannung steigt und die Kürung der Miss Elbenixe näher rückt. Wer wird die Nachfolgerin von Svenja Wagner?

Wenn diese Frage am späten Nachmittag beantwortet ist, erfolgt der Übergang zum Tanzabend, der um 20 Uhr mit der Gruppe „Zeitlos“ beginnt. Und feste Größen im Programm eines Schifferfestes sind das Bootskorso, ab etwa 21.30 Uhr und dass sich anschließende Feuerwerk.