Die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland wächst – wie sieht die Situation in Annaburg, Zahna-Elster und Jessen aus? Bürgermeister und Stadtverwaltungen berichten.

Jessen/MZ. - Das Ende eines Mietverhältnisses ist einer der Haupt-gründe, warum Menschen wohnungslos werden. Auch Mietschulden, eine Inhaftierung oder Trennung führt das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen in seinem Bericht zur Wohnungslosigkeit vom Jahresanfang 2024 als Ursache mit auf. In ganz Deutschland gab es zu dem Zeitpunkt laut Bericht etwas mehr als eine halbe Million Obdachlose. Die Zahl zählt dabei die Gruppe von Menschen, die in der Wohnungsnotfallhilfe untergebracht sind, diejenigen, die bei Freunden, Bekannten oder Verwandten einen Schlafplatz gefunden haben und auch welche, die auf der Straße leben. Doch wie ist dabei die Lage in Annaburg, Zahna-Elster und Jessen? Gibt es aktuell auch dort wohnungslose Menschen?