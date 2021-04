Wettrennen um Fördergeld in Mühlanger und Zörnigall

Wofür die Stadt Zahna-Elster das Geld von der Bundesregierung einsetzen will. Es geht um die Standorte Mühlanger und Zörnigall.

Zahna-Elster/MZ

- „Wir sind alle sehr gespannt, was da am Donnerstag in Wittenberg passiert“, sagt Karen Raschmann, Koordinatorin für Kindertagesstätten der Stadt Zahna-Elster mit Blick auf die Jugendhilfeausschusssitzung. Beschlossen werden sollen zwei Prioritätenlisten, mit denen sich die Städte um Bundesfördermittel für den Ausbau der Kinderbetreuung beziehungsweise der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder bewerben.

Kita platzt aus den Nähten

Zahna-Elster ist mit je einem Vorhaben am Start: Mit Hilfe des zuerst genannten Förderprogramms soll die Kindertagesstätte Mühlanger erweitert werden. „Hauptsächlich durch Zuzug ist entgegen der Bevölkerungsprognose der Bedarf an Kita-Plätzen in der Ortschaft gestiegen“, berichtet Karen Raschmann.

„Die Kita platzt aus allen Nähten.“ Dabei war schon bei der Sanierung der Villa vor zwei Jahren durch den Umbau einer Loggia ein weiterer Gruppenraum geschaffen worden. Weil das nicht reicht, wird nun noch der Bewegungsraum zum Gruppenraum umgewandelt. Dafür soll im angrenzenden Park in Mühlanger ein neues Mehrzweckgebäude gebaut werden und zwar an Stelle des alten Gartenhauses, das zu vergleichbaren Kosten nicht mehr saniert werden könne.

Entstehen sollen dort neben dem Bewegungsraum noch ein Musikzimmer, ein Kreativraum sowie Toiletten. „Wir haben den Förderantrag auch damit begründet, dass unter den jetzigen Platzverhältnissen in der Kita gemeinsame Aktivitäten mit Einwohnern und Vereinen des Ortes nicht möglich sind“, so die Koordinatorin für Kindertagesstätten.

533.200 Euro sind für die Umsetzung veranschlagt, der Förderanteil würde mit 479.880 Euro 90 Prozent betragen. Das Vorhaben steht in der Prioritätenliste auf dem vierten Rang. Vom Investitionsvolumen her ist es das größte unter den ersten neun Vorhaben, auf die die Gesamtfördersumme von rund 1,2 Millionen Euro für den Landkreis Wittenberg aufgeteilt wurde.

Förderung für Hort erhofft

Für das Förderprogramm zur Schaffung von Ganztagsangeboten für Grundschüler wurde die Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Zörnigall angemeldet. Für die wird wie berichtet derzeit für 1,2 Millionen Euro ein Neubau errichtet. Bei der Bewilligung der Fördermittel (rund 388.700 Euro) aus dem Bundesinvestitionsprogramm für Kitas wurden seinerzeit die Hortplätze als nicht förderfähig angesehen. Darauf stellt der neuerliche Förderantrag auf knapp 300.000 Euro nun ab. „Das würde den Haushalt der Stadt deutlich entlasten“, so Karen Raschmann.

Allerdings steht das Vorhaben auf der Prioritätenliste des Landkreises an letzter Stelle und würde nicht berücksichtigt. Bleibt den Verantwortlichen im Rathaus nur die Hoffnung, dass eines oder noch besser sogar mehrere der 23 Vorhaben vor ihrem zurückgezogen werden. Diese Erwartung gründet sich darauf, dass das Antragsverfahren im Eiltempo läuft. Erst Mitte März waren die Unterlagen beim Kreis abrufbar. Am 30. Juni 2022 muss alles fertig sein.

„Extrem sportlich“, wie Karen Raschmann sagt, sind auch die Fristen für das erstgenannte Förderprogramm. Da ist schon am 31.?Dezember dieses Jahres ultimo.