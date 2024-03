Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Annaburg/MZ. - An Otto Heintze, den Lehrer und Heimatforscher, wird in Annaburg nun nicht allein durch eine Straße, die seinen Namen trägt, sondern auch mit einem Gedenkstein erinnert. An der Einmündung der Züllsdorfer Straße auf die Torgauer Straße wurde er am Freitagnachmittag feierlich enthüllt. Auf einem Findling befindet sich eine Metalltafel mit dem Namen des Annaburgers und dessen Lebensdaten.