Person stürzt am Steinbruch in Löbejün ab

Löbejün/Saalekreis/MZ. - Ein Kletterunfall hat sich am Samstagnachmittag im Saalekreis ereignet. Gegen 14 Uhr ist im Steinbruch Löbejün an der Stirnseite des Felsens nach MZ-Information eine Person beim Klettern etwa sechs Meter in die Tiefe gestürzt und wurde dabei schwerstverletzt. Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber kamen dabei zum Einsatz, die verletzte Person wurde per Hubschrauber nach Halle ins Klinikum gebracht. Mehrere Menschen, die ebenfalls vor Ort anwesend waren, haben laut Augenzeugen teilweise einen Schock erlitten. Am Unglücksort waren auch Familien und Kinder.