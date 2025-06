Schortewitz/MZ - Wer an Schafe denkt, denkt meistens wohl an die weißen, flauschigen Tiere in Wölkchenoptik. Der 2. Schortewitzer Schaftag belehrte die Besucher eines Besseren. Die Besucher konnten verschiedene Schafrassen sehen, der Körung beiwohnen oder auch einfach nur die Esel streicheln. Während es für die Besucher unterhaltsame sowie informative Stunden waren, bedeutete die Ausrichtung des Schaftages für die Veranstalter einiges mehr – sie wollen ein Zeichen für ihr Handwerk setzen, denn es ist die einzige Veranstaltung seiner Art in Sachsen-Anhalt.

