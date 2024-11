Die Trinkwasserversorgung in Linda läuft seit Jahren und noch bis Ende Dezember über einen Wasserversorgungsverein. Solch eine Regelung ist vermutlich sehr selten in Deutschland.

Linda/Jessen/MZ. - Der Lindaer Wasserversorgungsverein soll zum 31. Dezember dieses Jahres aufgelöst werden. Vorgesehen ist, dass dann die Haushalte in Linda über den Wasser- und Abwasserzweckverband Elbe-Elster-Jessen (WAZV) mit Trinkwasser beliefert werden. Der Konzessionsvertrag zur Trinkwasserversorgung von Linda wurde ordnungsgemäß gekündigt, bestätigt Dieter Schubert, Vorsitzender des Lindaer Wasserversorgungsvereins. Der WAZV sei laut Gesetzeslage in der Versorgungspflicht, führt er an. In diesem Punkt herrscht Klarheit, nicht so bei der Ablösesumme zur Übernahme der Lindaer Anlagen zur Trinkwasserversorgung.