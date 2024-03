Jugendlicher verunglückt in Holzdorf. Was die Polizei bei der Unfallaufnahme erfährt.

Holzdorf/MZ. - Ein Jugendlicher befuhr am Sonntagnachmittag kurz vor 15 Uhr in Holzdorf mit einem Quad einen Waldweg in Richtung B 187 mit der Absicht, einer Rechtskurve zu folgen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr geradeaus. Dabei durchbrach er einen Gartenzaun und kam auf einem Grundstück zum Stehen. Der Jugendliche blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden am Quad und am Gartenzaun. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, teilte die Polizei dazu am Montag mit. Demzufolge wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Gerufen wurde die Polizei auch zu zwei Wildunfällen. Einer davon ereignete sich am Sonntag zwischen Jessen und Listerfehrda. Ein 58-jähriger Autofahrer war gegen 5.45 Uhr auf der B 187, etwa 700 Meter vor dem Abzweig Gorsdorf, mit einem Reh zusammengestoßen, das von rechts auf die Straße sprang. Sachschäden am Auto waren die Folge. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Reh verendete.

Am Montag gegen 11.10 Uhr befuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer mit Anhänger die Kreisstraße von Löben nach Klossa. Etwa 250 Meter hinter dem Ortsausgang Löben rannte ihm ein Reh vor das Fahrzeug. Daraufhin wich er nach rechts aus, wobei er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Leitpfosten stieß. Am Pfosten und am Fahrzeug entstand Sachschaden. Zu einem Zusammenstoß mit dem Tier kam es nicht. Der Fahrer blieb unverletzt.