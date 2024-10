Das GST-Treffen in Klöden erfreut sich steigender Beliebtheit. Was dort alles geboten wird und was geschieht, wenn der Besucherstrom noch größer wird.

Welches Treffen in Klöden stetig an Zuspruch gewinnt

Der Zuspruch und das Interesse am GST-Treffen, das jetzt wieder in Klöden stattfand, werden von Jahr zu Jahr größer.

Klöden/MZ. - Es braucht wie so vieles etwas Geduld. Doch schon jetzt ist absehbar, dass die IFA-Freunde Jessen mit ihrem GST-Treffen in Klöden den Nerv vieler getroffen haben. Deutschlandweit einzigartig, organisieren die gegenwärtig 35 Vereinsmitglieder an der Fährscheune Klöden ein Treffen, das von Jahr zu Jahr mehr Besucherinteresse erfährt. Die Abkürzung GST steht für Gesellschaft für Sport und Technik, die 1952 in der DDR gegründet wurde.