Prettin/MZ. - Zur Geschichte des Hundesportvereins in Prettin lässt sich inzwischen einiges erzählen. Immerhin besteht er seit 70 Jahren. Auf die Frage, wann sich die Gemeinschaft der Hundefreunde gegründet hat, weist die Vereinsvorsitzende Korinna Brandis auf die Wand des Vereinsheims. Dort steht zur Erinnerung an das Ereignis, dass dies am 15. Oktober 1954 erfolgt ist. Die Initiative dazu ging von Willi Riesel und Gustav Rooch aus. Die damalige Zuchtgemeinschaft für Deutsche Schäferhunde gehörte der einstigen Gesellschaft für Sport und Technik (GST) an, dann der Sektion Dienst- und Gebrauchshundewesen. Seit 1990 sind die Hundesportler im Verein organisiert, der dem Schutz- und Gebrauchshundesportverband Sachsen-Anhalt angehört.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.