Zu einer großen Ausfahrt durch umliegende Orte wird am Sonnabend in Premsendorf gestartet. Vor allem Traktoren, aber auch einige andere Fahrzeuge, sind in dem Pulk zu sehen.

Premsendorf/Mz. - Mal ist er hier, mal ist er dort. Um schnell von einem Punkt zum anderen am Freizeitobjekt an der Rieke zu kommen, nutzt Georg Cieplik zwischendurch auch mal einen SR 1, ein Moped aus dem Baujahr 1956. Denn Absprachen sind viele zu führen am Sonnabend. Die Plätze für die Aussteller bei dem nunmehr dritten Oldtimertreffen in Premsendorf werden schnell rar. Neben Traktoren und Autos rollen auch Lkw und unzählige Motorräder auf das Veranstaltungsareal. Der Zuspruch ist enorm, der Platz auf dem Campingplatz für diese Veranstaltung wird bereits am Freitag eng. „Mit so vielen haben wir nicht gerechnet“, sagt der Vorsitzende des Kulturvereins. Es hat sich halt rumgesprochen, dass die Premsendorfer eine ansprechende Veranstaltung organisieren können.