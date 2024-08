Mügeln/MZ. - Das erste Trabant-Familien-Treffen läuft in Mügeln. Bereits am Mittwoch sind die ersten Fahrzeuge angerollt. Doch das Gros der herausgeputzten Gefährte mit stattlichem Alter wird an diesem Sonnabend, 3. August, im Freizeitzentrum in Mügeln stehen.

Bis zu 100 Fahrzeuge

Genau lasse sich nicht abschätzen, wie viele Fahrzeuge das seien werden, sagt am Freitag Robin Kunicke. Er ist der Vorsitzende des noch jungen Trabant-Familie-Ostdeutschland e.V., der noch kein Jahr besteht. Mitglieder aus verschiedenen anderen Vereinen mit reichlich Erfahrung, so auch einige aus dem inzwischen aufgelösten „Super-Trabbi-Team“ Grabo, haben sich darin zusammengefunden. Derzeit sind es insgesamt 21 Mitglieder. „Das ist ordentlich für einen frisch gegründeten Verein“, bewertet Robin Kunicke. Und alle Mitglieder seien aktiv, freut er sich. Der Verein habe seinen Sitz in Dornswalde bei Baruth. An diesem Sonnabend, so kommt er auf das Thema Zuspruch zurück, könnten 50 bis 100 Fahrzeuge in Mügeln zu sehen sein. Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Berlin sind bereits am Freitag vor Ort. Man müsse abwarten, wie viele es am Ende werden, denn im Umkreis sei viel los, zudem erfolgen die Einschulungen, und auch andere Trabi-Treffen in weiterer Entfernung hoffen auf gute Resonanz. Dieser Termin in Mügeln sei aufgrund der Schulferien gewählt worden. Denn zu den Ansprüchen des Vereins zähle, familienfreundliche Angebote zu offerieren.

Im vergangenen Jahr war Robin Kunicke erstmals bei einem Trabi-Treffen in Mügeln. Als er hörte, dass es dort keine Veranstaltung vom Graboer Verein mehr geben werde, war er sofort der Ansicht, dass dieses Areal für solche Treffen bestens geeignet sei und weiter dafür genutzt werden solle. Der neue Verein verfolge ein eigenes Konzept, es sei keine Fortsetzung der bisherigen Trabi-Treffen, merkt er an. Die Entscheidung für Mügeln sei aufgrund des Freizeitzentrums gefallen, das ideale Bedingungen biete. Er lobt auch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Jessen.

Während er das sagt, laufen erste Wettbewerbe. Trotz des Regens werden Anlasser gestemmt und mit Ersatzteilen ein Zielwerfen veranstaltet. Zum Tagesausklang am Donnerstag hatte es einen Karaoke-Abend gegeben. „Der war echt schön und das war mal was anderes.“ Für den Freitagnachmittag stehen Paddleboard-Rennen und auch Geschicklichkeitsfahrten auf dem Programm.

Velorex Sonnabend erwartet

Am Sonnabend können Frauen und Männer beweisen, wie schnell sie im Wechseln eines Rades am Pkw sind. Für Mädchen und Jungen wird es eine Schminkstation geben. Der Höhepunkt vor dem Kajak-Rennen auf dem Teich sei aber das Treffen der Velorex-Fahrzeuge und der Trabants. Denn die Ausfahrt vom ebenfalls an diesem Wochenende stattfindenden Velorex-Treffen in Pretzsch führt nach Mügeln. Dabei sollen auch Zahna, Leetza und Jessen passiert werden. Velorex sind Oldtimer, die aus einem Rohrrahmen bestehen, mit Leder bezogen wurden und in Tschechien gebaut wurden. Zumeist handelt es sich dabei um Dreiräder. Doch auch ein vierrädriges Gefährt wird wahrscheinlich in Mügeln bewundert werden können. Nach 11 Uhr wird der Velorex-Pulk dort erwartet. Es sei ein Treffen der Fahrzeuge mit Kunststoffkarosse, Velorex mit Kunstleder, Trabant mit gepresster Baumwolle, erklärt Robin Kunicke. Darauf freut er sich. Er selbst ist mit einem gletscherblauen Trabant-Kombi angereist, Baujahr 1986. Er hat ihn wieder in Schuss gebracht. Ziemlich erfolgreich. Denn seit 30.000 Kilometern habe es mit seinem Trabi, den er Bernd nennt, keine Panne gegeben, berichtet er.

Am Samstagabend spielt in der Halle die Band „Different Ways“, eine Partyband aus Ueckermünde. Wer am Wochenende im Freizeitzentrum in Mügeln zu Gast ist, der kann auch auf Schatzsuche gehen. Der Vereinschef spricht vom „Schatz im Silbersee“. Das bedeutet, im Badeteich wurde ein „Schatz“ versenkt. Wer ihn findet, kann ihn behalten. Am Sonntag steht dann nach dem Frühstück die Abreise der Teilnehmer an.

Ob auch das zweite Trabant-Familien-Treffen in Mügeln stattfindet, das werde nach dem ersten entschieden. „Wir werden sehen wie es läuft und wie es angenommen wird.“ Danach werde beraten, ob es ein weiteres Treffen dieser Art in Mügeln geben wird.