Wegen Enten auf der Fahrbahn musste eine Autofahrerin am Montagmittag auf der B187 im Zahnaer Ortsteil Iserbegka stark bremsen. Kurz darauf kam es zum Unfall.

Zahna/MZ - Eine Entenfamilie auf der Fahrbahn hat am Montagmittag auf der Bundesstraße 187 im Zahnaer Ortsteil Iserbegka einen Auffahrunfall ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, waren eine 59-jährige VW-Fahrerin und ein 24-jähriger VW-Fahrer am 14. April gegen 11.40 Uhr in dieser Reihenfolge aus Richtung Jessen kommend unterwegs.

Die 59-Jährige bremste, um einen Zusammenstoß mit den Tieren zu vermeiden. Der nachfolgende Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Wagen der Frau auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.