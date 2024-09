Was sich die Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Zahna-Elster vornehmen

Stadtratsvorsitzender Matthias Wartenberg (2. von rechts) moderiert im Beisein von Wahlleiterin Simone Kase die öffentliche Bürgerversammlung in Zahna, in der sich Matthias Schneider (links) und Peter Müller als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 27. Oktober vorstellen.

Zahna-Elster/MZ. - Wofür stehen die beiden Männer, die sich am Sonntag, 27. Oktober, in Zahna-Elster der Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt stellen? Einige Antworten darauf gibt es in zwei öffentlichen Bürgerversammlungen. Zu dem ersten Treffen am Montagabend im Rathaus in Zahna finden sich wohl fast 50 Leute ein.