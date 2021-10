Was im Elsteraner Jugendclub „Zuflucht“ in den Herbstferien geboten wurde

Elster/MZ - „Mega!“ Dieses eine Wort reicht Betreuerin Sabine Hoffmann, den Verlauf der nun zu Ende gehenden Herbstferienwoche im Elsteraner Jugendclub „Zuflucht“ einzuschätzen. An jedem Tag wird den Kindern und Jugendlichen ein außergewöhnliches Erlebnis beschert.

Dass nicht nur die sieben- bis 17-Jährigen nach fast zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen „unendlich dankbar“ sind, sondern auch Eltern, misst Sabine Hoffmann an deren wachsender Bereitschaft, das feste Team ehrenamtlich zu unterstützen. Sechs Mütter und Väter sind in dieser Woche mit am Ball. „Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.“

Friseurin Nancy Jahn macht den Mädchen die Haare schön. Foto: sho

Ohne diese Hilfe wäre es nicht möglich, einer so großen Zahl an Besuchern die Ausflüge zu ermöglichen. 50 Mädchen und Jungen, dabei Mitglieder des Jugendclubs Zahna, besuchten am Montag in Jessen die Vorstellung des Zirkus „Brunselli“. Zur Finanzierung der Busfahrten - weiterhin zur Solidarischen Landwirtschaft „Solawi“ in Wittenberg und in das Fahrzeugwerk nach Annaburg - hatte der Jugendclub beim Kreis Wittenberg Fördermittel aus dem Bundes-Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ beantragt und bewilligt bekommen.

Möhren selbst geerntet vom Feld der „Solawi“ in Wittenberg Foto: SHO

„Das hat uns unwahrscheinlich geholfen“, so die Betreuerin. Nicht minder erlebnis- und lehrreich seien die Angebote auf dem Clubgelände in der Betonwerkstraße. Mit Stefanie Neumann vom Landesjagdverband Sachsen-Anhalt lernten die Kinder die Tiere des Waldes kennen, ihre Fährten lesen und bekamen Tipps, wie man sich ihnen nähern kann, um sie zu beobachten, ohne dass die Tiere die Flucht ergreifen. „Das soll nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Frau Neumann bei uns im Jugendclub zu Gast war“, versichert Sabine Hoffmann. Waldtieren unbemerkt ganz nahe kommt auch der Naturfotograf Jan Janisch.

Einblick in die Produktion bei den Annaburger Fahrzeugbauern. Für die Größeren gibt es Informationen zu Lehre, Ferienarbeit und Praktikum dazu. Foto: S. Hoffmann

Wie er das macht und was er schon alles erlebt hat, darüber wird der Mellnitzer am heutigen Freitag im Jugendclub berichten. Am Nachmittag werden die letzten Vorbereitungen für die Halloween-Party am Samstag getroffen. Etliche Kürbisse haben die Clubbesucher bereits geschnitzt. Vier davon schmücken den Marktplatz Elster - abends mit Beleuchtung.