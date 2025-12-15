Zur Weihnachtszeit zeigt sich das „Haus am Wald“ in Zörnigall von besonders festlicher Seite. Mit regionaler Küche und enger Verbundenheit zu den Gästen lädt die Gaststätte zum Verweilen ein.

Was Gäste ins „Haus am Wald“ nach Zörnigall zieht

Chefin und Inhaberin Edeltraut Küstenbrück in ihrem weihnachtlich geschmückten „Haus am Wald“ in Zörnigall.

Zörnigall/MZ. - „Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum“, mit solch feierlichen Weihnachtsliedern werden die Gäste derzeit in der Gaststätte „Haus am Wald“ in Zörnigall empfangen. Wer bisher noch nicht in Weihnachtsstimmung gekommen ist, dem sei ein Besuch dieses gemütlichen Gasthauses, das märchenhaft am Waldesrand gelegen ist, umgehend empfohlen.