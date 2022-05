Warum sich die Leiterin des Meltendorfer „Rösenhofes“ eine öffentliche Diskussion zum Thema Corona-Hilfen wünscht

Meltendorf/MZ - „Ich bin fassungslos“, sagt Katrin Lehmann mit Blick auf das Schreiben aus dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration. Hierin wird der Leiterin des Rösenhofs in Meltendorf mitgeteilt, dass aktuell kein Pflegebonusprogramm existiert, das für die Pflegekräfte in der Eingliederungshilfe (SGB IX) in Frage komme.