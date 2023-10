Die große Baustelle auf der B 187 in Schweinitz und ihre Auswirkungen auf die Anlieger lösen intensive Diskussionen aus. Was als besonders störend empfunden wird.

Straßenbauarbeiten in Schweinitz

Diese Querungshilfe befindet sich jetzt schräg vor einer Ein- und Ausfahrt zum Hof der Gaststätte „Weintraube“ in Schweinitz. Gegenüber ist die Zufahrt zu drei Häusern. Die Bewohner befürchten große Probleme.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schweinitz/MZ. - Im Bereich der Ampelkreuzung in Schweinitz laufen Bauarbeiten. Am Montag haben sie wie berichtet begonnen. Doch inzwischen sind sie nicht allein bei den beteiligten Bauleuten und den Kraftfahrern auf den offiziellen Umleitungsstrecken Thema, sondern erreichen in einem Maß Büros von Verwaltungen und Behörden, wie es wohl selten ist.