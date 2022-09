Warum Musik für Prettins Kantorin Lebenselixier ist

Seit nunmehr 30 Jahren arbeitet Eva-Maria Glüer (r.) aus Labrun als Kantorin in der Elbaue. Im Psalmenkonzert in Prettin hat ihr Pfarrerin Viola Hendgen dazu gratuliert.

Labrun/MZ - Beinahe wäre der runde Jahrestag in all dem Trubel untergegangen. Und Eva-Maria Glüer war sich gar nicht mehr sicher, wann sie die Stelle als Kirchenmusikerin im Bereich Prettin angetreten hat. Eine Nachfrage in der Superintendentur ergab, dass es am 1. Oktober 1992 war, nicht früher, wie sie zunächst vermutet hatte.