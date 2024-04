Die Annaburger Revierförsterin Heike Hinz ist seit nunmehr 40 Jahren im Dienst. Auf welche Weise ihre Leistungen an der Rieke in Premsendorf gewürdigt werden.

Warum jetzt „Jubiläumsbaum“ an der Rieke in Premsendorf wächst

Premsendorf/MZ. - Meist ist es an der Rieke in Premsendorf im April noch recht ruhig, nicht so an diesem späten Nachmittag. Mehrere Gruppen stehen beieinander, es wird gesprochen, es wird gelacht und auf den Beginn einer außergewöhnlichen Ehrung gewartet.

Gewidmet ist sie Revierförsterin Heike Hinz. Ihre Leistungen im Betreuungsforstamt Annaburg sollen auf besondere Weise gewürdigt werden. Dessen Leiter, Roland Sterner, anerkennt die Arbeit von Heike Hinz. Er zitiert dabei aus einem MZ-Beitrag, der erschien, als sie drei Jahrzehnte im Dienst war und dessen Aussagen auch zehn Jahre später zutreffen, wie Heike Hinz bestätigt.

Dienstbeginn 1984

Seit mehr als 40 Jahren ist sie nun schon im heutigen Betreuungsforstamt tätig. Ihre ersten Sporen verdiente sie sich im einstigen Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb Jessen mit Sitz in Annaburg, der bis zur Wendezeit Bestand hatte. Seitdem haben sich viele Veränderungen vollzogen, in den Forststrukturen, bei den Waldbesitzern und auch in den Wäldern selbst, in denen nach mehreren Dürrejahren und nach Schädlingsbefall ein großer Berg an Arbeit zu bewältigen ist. Das von Heike Hinz betreute Revier Annaburg umfasst rund 5.000 Hektar Wald mit über 3.000 Waldbesitzern. Das Gros davon sei dankbar, wenn es Hinweise und Ratschläge bekomme, sagt sie. In den 40 Jahren ihrer Arbeit habe es natürlich Höhen und Tiefen gegeben, fügt sie an, aber zumeist habe sie ihre Arbeit mit Freude und Engagement erledigt. Im Gegensatz zu den Anfangsjahren habe allerdings die Büroarbeit deutlich zugenommen. Damals habe das Verhältnis 30 zu 70 zugunsten der Praxis betragen, heutzutage sei es fast umgekehrt.

Idee aufgegriffen

Heike Hinz steht, wie erwähnt, den Privatwaldbesitzern zur Seite, auch der Forstbetriebsgemeinschaft „Haidchen“ Purzien. In der Jahreshauptversammlung der Gemeinschaft war die Idee aus dem Betreuungsforstamt aufgegriffen worden, die engagierte Revierförsterin zu würdigen, wie Vorsitzender Arne Wachsmann aus Löben erinnert. Gemeinsam mit dem Kulturverein Premsendorf war nach einem Standort gesucht worden, an dem zu Ehren von Heike Hinz ein Baum gepflanzt werden kann.

Roland Sterner, Leiter des Betreuungsforstamtes Annaburg, würdigt in Premsendorf die Leistungen von Revierförsterin Heike Hinz. (Foto: Grommisch)

Welche Baumart kommt zu solch einem Anlass in Frage? Eine Eiche sollte es sein, begründet Roland Sterner. Konkret ist es eine etwa dreijährige Stieleiche, die von Heike Hinz vor den Augen ihrer Kolleginnen und Kollegen, vor Mitgliedern des Premsendorfer Kulturvereins sowie Vertretern der Forstbetriebsgemeinschaft „Haidchen“ in die Erde gesetzt wird. Arne Wachsmann geht ihr dabei kurzzeitig zur Hand. Er lässt wissen, dass an der Rieke mehrere Bäume gefällt werden mussten. Sie werden wieder ersetzt. Der Ehrenbaum für Heike Hinz sei da das erste Gewächs in einer neuen Reihe, die am Zugang zum Naherholungsgebiet in die Erde kommen werden.

Wie soll der Baum gekennzeichnet, wie auf seine Besonderheit aufmerksam gemacht werden? Ein Schild sollte angebracht werden, meint die Geehrte, auf dem der Anlass vermerkt ist und die Eiche könnte als „Jubiläumsbaum“ bezeichnet werden. Diese Bezeichnung sei passend. Dass die junge Stieleiche in Nachbarschaft der Rieke gut gedeiht, groß und kräftig wird, dieser Wunsch wird mehrfach geäußert.