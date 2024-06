Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/Holzdorf/MZ. - Die Task-Force Sachsen-Anhalt, die den massiven Ausbau des Fliegerhorstes Holzdorf (neue Transporthubschrauber, modernes Raketenabwehrsystem in der Annaburger Heide, deutlicher Personalaufwuchs) im zivilen Umfeld begleiten soll, hat am Mittwoch im Jessener Schloss getagt. Es gehe darum, so sagte Stefan Karnop vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales, der die Arbeitsgruppe leitet, unter anderem darüber zu informieren, inwieweit bisher geäußerte Anliegen von Bürgermeistern in den zuständigen Fachministerien abgearbeitet wurden. Es sei eine reine Arbeitssitzung, die sich über den Sachstand verständige und nächste Aufgaben berate.