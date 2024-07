Ab kommenden Sonntag wird in Schweinitz das 199. Schul- und Heimatfest gefeiert. Was das Programm den Gästen alles bietet und warum bereits auf 2025 geschaut wird.

Am Sonntag startet das 199. Schul- und Heimatfest in Schweinitz.

Schweinitz/MZ. - Besondere Tage stehen in Schweinitz bevor. Das 199. Schul- und Heimatfest wird ab dem kommenden Sonntag gefeiert. Über eine Woche lang lädt der Heimatfestverein der Stadt Schweinitz wieder zu traditionellen, aber auch neuen Programmangeboten ein. Mit den Vorbereitungen ist Vereinsvorsitzender Dirk Nowak sehr zufrieden. „Wir sind ein toller Verein, es bringt sich jeder ein.“ Das habe sich auch bei den jüngsten Arbeitseinsätzen gezeigt, so auf dem Gelände des Vereinshauses auf dem Festplatz.

Am Sonntag Olympiade

Gleich zum Auftakt, am Sonntag, 7. Juli, wird mit einer Premiere aufgewartet. Eingeladen wird zur ersten Familien-Olympiade auf dem Sportplatz. Vereine der Stadt werden dann Spielstationen aufgebaut haben, so die Angler, die Jugendfeuerwehr, die Arbeitsgruppe „Swinze“, die dem Heimatfestverein angehört, und andere. Daneben laufen, wie es Tradition ist, Turniere im Volleyball und Fußball. Um die Versorgung der Teilnehmer wie auch der Zuschauer, die zu der ersten Familien-Olympiade gern gesehen sind, kümmert sich der Heimatfestverein mit Kaffee und Kuchen, aber auch mit Deftigem.

Der Ablauf am Montag ist ganz traditionell. Um 19.30 Uhr beginnt der Musikabend auf dem Schweinitzer Kirchplatz. Das ist eine feste Größe im Programm. Dass diese Veranstaltung mit Bläsern und dem Kirchenchor unter freiem Himmel beliebt ist, hat die gestiegene Besucherresonanz in den vergangenen Jahren bewiesen.

Ganz anders geht es am Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im Festzelt zu. Der Heimatabend steht diesmal unter dem Motto „Schweinitz zu Gast im Disneyland“. Die Filmgesellschaft besteht seit über 100 Jahren. Viele bekannte Figuren haben sich seitdem in das Gedächtnis der Zuschauerinnen und Zuschauer gespielt. Einige davon werden den Besuchern des Heimatabends im großen Festzelt begegnen. Einlass ist übrigens ab 18.30 Uhr. Wenn der Weinkeller am Donnerstag, 11. Juli, zum Weinabend öffnet, dann wird auch dort mit einer Neuerung aufgewartet, denn die Bewirtschaftung übernimmt das Weingut Hanke. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Dirk Nowak und erwähnt die Einmaligkeit des Schweinitzer Weinkellers, dessen Besuch immer ein besonderes Erlebnis sei. Zudem wird auch diesmal wieder zu späterer Stunde ein bis dahin gut gehütetes Geheimnis gelüftet, denn die Kürung des nunmehr 18. Schweinitzer Weinprinzen steht an. Wer wird die Nachfolge von Paul Scholz antreten, dem vor einem Jahr an dieser Stelle diese besondere Ehre zuteil wurde? Wer den Weinkeller aufsucht, erfährt es mit als Erster.

Dann steht schon das Fest-Wochenende vor der Tür. Eingeleitet wird es mit Chorgesang, denn der Männerchor Schweinitz 1847 und befreundete Chöre gestalten ab 18 Uhr ein Programm im Biergarten der Gaststätte „Weintraube“ und wollen damit vermitteln „Singen bringt Freude“. Im Festzelt übernimmt „Rockpirat“, die in der Region bekannte Partyband aus Thüringen, die musikalische Regie bis in den Sonnabend hinein.

Für die Mitglieder des Schweinitzer Spielmannszugs ist die Nacht kurz, denn bereits um 5 Uhr beginnt das Wecken. Schließlich sollen alle rechtzeitig zum Markttag in der Schweinitzer Innenstadt sein. Dort spielen ab 10 Uhr die Elbaue-Musikanten. Verschiedene Stände sind wieder aufgebaut, für Erwachsene, aber auch für Kinder. Die Heimatstube im Rathaus, betreut von der Arbeitsgruppe „Swinze“ kann besucht werden. Der Festumzug setzt sich 14.30 Uhr im Dörfchen in Richtung Festplatz in Bewegung. Schweinitzer und Einwohner umliegender Orte beteiligen sich daran. Über 20 Bilder werden gestaltet, weckt Dirk Nowak schon mal Neugier, sich einen guten Platz zum Zuschauen zu suchen. Nach dem Einzug auf das Festgelände geht es weiter traditionell zu. Denn an den Umzug schließt sich ein Festkonzert im Zelt an. Und dort erfolgt auch die Auslosung des Preisausschreibens, das in der Festschrift der Schweinitzer zum 199. veröffentlicht war. Am Abend, ab 21 Uhr, soll eine Party mit der Band „Swagger“ aus Thüringen starten. Bereits im vergangenen Jahr waren die Musikanten in Schweinitz angekündigt, mussten dann aber krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Nun wollen sie von „Minute eins“, wie die Band auf ihrer Internetseite verkündet, mit ihrem durchgestylten Partykonzept überzeugen, mit Vielseitigkeit, Ideenreichtum und professioneller Ausführung.

Nach dem Wecken am Sonntag, das beginnt 6.30 Uhr, und dem Auszug zum Festplatz vom Markt, 9.30 Uhr, beginnt um 10 Uhr der Frühschoppen mit den „Lustigen Seydaer Blasmusikanten“. Zeitgleich wird auch in den Weinkeller zum Frühschoppen eingeladen, zu dem „Dobby & Friends“ spielen. Um 13 Uhr lädt dort das Partyensemble des Schweinitzer Spielmannszuges zum gemeinsamen Musizieren und Singen ein. Von 14 bis 18 Uhr läuft der Familiennachmittag auf dem Festplatz mit günstigeren Preisen.

Für Kinder freier Eintritt

Dirk Nowak erwähnt, dass über das gesamte Fest der Eintritt für Kinder bis 16 Jahre frei ist. Erwachsene zahlen nur zu Veranstaltungen Eintritt. Vor dem Feuerwerk am Sonntagabend kann im Festzelt das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft verfolgt werden. Das werde auf jeden Fall möglich sein, unabhängig davon, wie weit das Team von Deutschland kommt. „Wenn wir die Europameisterschaft im eigenen Land haben, dann sollten wir das schon ermöglichen.“

Den Ausklang des 199. Schul- und Heimatfestes in Schweinitz bildet der Seniorennachmittag am Montag, 15. Juli, ab 14 Uhr im Weinkeller. Das Käpt’n-Kuck-Trio spielt dort zur Unterhaltung.

Auch wenn jetzt die Aufmerksamkeit im Heimatfestverein vor allem auf die anstehenden Feiertage gerichtet ist, so befasst sich der Heimatfestverein bereits mit dem 200. Fest im kommenden Jahr. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe gebildet. Sie hat bereits zweimal beraten, das nächste Mal steht im August an, informiert Dirk Nowak. Klar scheint jetzt schon, dass der Festzug dann ein deutlich größerer sein wird. Aber auch andere Besonderheiten sind bereits im Gespräch.