Der MDR-Rundfunkchor gastiert am Freitagabend in Elster. Was dafür der Auslöser ist, wer besonders geehrt wird und wer dort außerdem gesungen hat.

Lieder erklingen am Bootshaus in Elster

Der MDR-Rundfunkchor wird am Freitagabend in Elster von Gregor Meyer geleitet, der auch durch das Programm führt.

Elster/MZ. - Das wird für einige Zeit in Elster für Gesprächsstoff sorgen. Der Ort gehört zu wenigen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, in denen der MDR-Rundfunkchor gastiert. Innerhalb der Aktion MDR-Sommergesang der Rundfunksender MDR Klassik und MDR Kultur ist er am Freitagabend an die Elbe gekommen. Nicht allein, um zu singen, sondern auch, um Danke zu sagen. Als Dank für gemeinschaftsstiftende Arbeit singt der international renommierte MDR-Rundfunkchor für die Engagierten, ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter und natürlich für Menschen in der Region, ist angekündigt.