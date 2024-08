Warum die neue Verkehrsinsel in Schweinitz eingekürzt wird

Bauarbeiten auf der Bundesstraße in Schweinitz

Um rund 40 Zentimeter wurde die Verkehrsinsel auf der Bundesstraße 187 in Schweinitz eingekürzt. Nun soll das Linksabbiegen aus einer Grundsctücksausfahrt ohne große Probleme möglich sein.

Schweinitz/MZ/GRO. - Bei den Bauarbeiten an der B 187, die im vergangenen Herbst für große Diskussionen in Schweinitz gesorgt haben, hat es eine Fortsetzung gegeben.

Der Einbau der Verkehrsinsel an dieser Stelle auf der B 187 war damit begründet worden, dass sie sich auf der Sperrfläche vor der Linksabbiegespur befindet. Durch die Querungshilfe am Ende der Busbucht werde die Sicherheit auf dem Weg zur Grundschule erhöht. Denn der Einbau einer Verkehrsinsel hatte damals nicht allein für Erstaunen, sondern auch für Ärger gesorgt. Denn von einer Ausfahrt an der Gaststätte „Weintraube“ konnte nun nicht mehr ohne Probleme nach links auf die Bundesstraße abgebogen werden, schon gar nicht mit Transporter und Anhänger.

Die damals von der Landesstraßenbaubehörde, Regionalbereich Ost, geäußerte Zuversicht, dass dies dennoch möglich sein werde, bestätigte sich allerdings nicht und so waren Veränderungen in Aussicht gestellt, die aber auf sich warten ließen, wie auch aus dem Jessener Schloss, dem Sitz der Stadtverwaltung, bestätigt wurde.

Monat um Monat verstrich, ehe nun in dieser Woche Bauleute anrückten und die Verkehrsinsel in Höhe der Ausfahrt vom Gaststätten-Grundstück veränderten, um knapp 40 Zentimeter ist sie jetzt kürzer. Die Arbeiten hatte in dem Bereich der Bundesstraße zwischenzeitlich Verkehrsbehinderungen zur Folge.