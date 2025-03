Zeitumstellung von 2 Uhr auf 3 Uhr Warum das Wochenende nicht nur in Jessen eine Stunde kürzer ist

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird an der Uhr gedreht. Dann beginnt die Sommerzeit. Was die Menschen in Jessen davon halten und warum zwei Frauen zeitig auf Tour müssen.