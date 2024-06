Die Theatergruppe „Glücksritter“ hat aus Anlass des Sommerfestes am Sonnabend im Diest-Hof in Seyda das Stück „Königin der Farben“ gezeigt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Seyda/MZ. - Wenn der Diest-Hof in Seyda zu einer öffentlichen Veranstaltung einlädt, dann ist das Interesse groß. Daran hat auch das diesmal zeitgleich stattfindende, weil um eine Woche verschobene Stadtfest „Luthers Hochzeit“ in Wittenberg nichts geändert. Nicht die „Konkurrenz“ in der Kreisstadt hatten die Organisatoren am Sonnabend besonders im Blick, sondern das Wetter. Da habe es schon einige Bedenken gegeben, sagte Diakon Andreas Gebhardt, Leiter des Diest-Hofes. Es sei gebangt worden, ob es überhaupt möglich ist, die ganzen Angebote und Aktivitäten im Freien präsentieren zu können. Doch pünktlich zur Eröffnung am Sonnabendnachmittag waren die dunklen Wolken weg und der Himmel zeigte sich feierfreundlich, so dass die Hunderten Gäste, darunter auch eine Abordnung aus Sayda im Erzgebirge, den Tag auf dem Areal der Wohneinrichtung für erwachsene Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung genießen konnten. Und sie bewiesen damit einmal mehr, welche Anerkennung die Einrichtung und die hier Tag für Tag geleistete Arbeit findet.