Der Ausstoß an Kohlenstoffdioxid soll deutlich gesenkt werden. Wie das gelingen und dennoch dafür gesorgt werden kann, dass Häuser optimal beheizt werden, wird derzeit in Jessen geplant.

Wärmeversorgung in Jessen wird sich gravierend ändern

Wie wird die Wärmeversorgung der Zukunft in Jessen aussehen?

Jessen/MZ. - Zwischenergebnisse der kommunalen Wärmeplanung wurden am Montagabend in der Jessener Stadtratssitzung vorgestellt. Projektleiter Marc Mecke von der damit beauftragten Firma con energy consult GmbH hat darüber informierte, dass dieses Thema für Jessen im Mai auf den Weg gebracht wurde. Im ersten Quartal des kommenden Jahres könnte der Projektabschluss erreicht sein, über den der Stadtrat dann erneut in Kenntnis gesetzt werde.