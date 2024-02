Die Vorbereitungen für den April laufen. Welche Jessener Lokale sich diesmal beteiligen und was den Besuchern in der langen Nacht geboten wird.

Der Schweinitzer Karl-Peter Unkrodt wird wie im vergangenen Jahr auch diesmal im „Namenlos“ am Höfchen in Jessen die Gäste unterhalten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessen/MZ. - Gibt es denn in Jessen wieder ein Kneipenfest? Diese Frage war in den vergangenen Wochen bereits hier und da zu hören. Thomas Schmidt von der Kneipenfestagentur im Thermalbad Wiesenbad kann das mit einem klaren Ja beantworten. Die lange Nacht der Livemusik wird am Sonnabend, 20. April, eine Neuauflage erleben, die nunmehr 14., kündigt er an. Das Kneipenfest sei aus dem Veranstaltungskalender von Jessen nicht mehr wegzudenken.