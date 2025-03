Melanie und Oliver Göttert eröffnen am 5. April um 10 Uhr am Jessener Schlossweg ein neues Fitness-Studio. Wann die Entscheidung gefallen ist und warum sie vom Konzept überzeugt sind.

Wann das neue Fitness-Studio am Jessener Schlossweg eröffnet wird

Melanie und Oliver Göttert eröffnen am 5. April das Fitness-Studio „fit+“. Zuvor war hier ein Spielwarenfachgeschäft ansässig.

Jessen/MZ. - „Wir befinden uns bereits in der finalen Phase“, erklären Melanie und Oliver Göttert, die am 5. April am Jessener Schlossweg mit „fit+“ ein neues Fitness-Studio eröffnen. Der Chef betont, dass im Hinblick auf den „Tag der offenen Tür“ alles nach Plan läuft. Fliesenleger und Malerbetrieb bringen Sanitär- und Innenbereich fachgerecht auf Vordermann, die Farben Grün und Anthrazit dominieren.