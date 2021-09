Vorstandsvorsitzende der Nabu-Gruppe Jessen erklärt, warum es still um die Tauben wird und wie ihnen geholfen werden kann

Axien/MZ - Im dritten Anlauf war es endlich so weit: Dr. Bernd Simon, der Vorstandsvorsitzende der Nabu-Gruppe Jessen, erläuterte in einem Vortrag in der Bücherkirche Axien, warum der Vogel des Jahres 2020 langsam aber sicher still wird.

Die Turteltauben, die wie kaum ein anderes Tier als Symbol für Glück und Liebe stehen, stehen selbst auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Seit 1980 sind fast 90 Prozent ihrer Bestände in Deutschland verloren gegangen. Ursächlich ist einmal der drastische Verlust ihres natürlichen Lebensraumes, aber vor allem die massive legale und illegale Bejagung. Allein in der EU werden jährlich rund zwei Millionen Turteltauben getötet.

In seinem Vortrag sagt Simon seinen Zuhörern, dass noch etwas zum Erhalt der Tauben getan werden kann. Er empfiehlt, Hecken zu pflanzen, den kleinen Vegetariern Wasserstellen bereitzustellen, Kampagnen zu unterstützen und Grillkohle nicht aus Afrika zu kaufen, weil die Zugvögel dort zeitweise leben.