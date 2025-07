Immer weniger Scheidungen in Sachsen-Anhalt

Halle - In Sachsen-Anhalt sinkt die Zahl der Ehescheidungen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 3.029 Scheidungen erfasst, 2023 waren es noch 3.152 und ein Jahr zuvor 3.275, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Der langfristige Trend sinkender Ehescheidungen setze sich fort, hieß es. 2024 lag die Zahl nach Angaben der Statistiker rund ein Viertel unter der von 2015.

Weniger Hochzeiten, weniger Scheidungen

Demnach sank die Anzahl der Ehescheidungen in den Landkreisen im Vergleich zu 2015 um 27,6 Prozent und in den kreisfreien Städten um 22,7 Prozent. Im vergangenen Jahr seien in den kreisfreien Städten insgesamt 6,7 Prozent mehr Ehescheidungen (849) als 2023 gemeldet - etwas weniger als die Hälfte (409) entfielen auf die Stadt Halle. Für alle Landkreise Sachsen-Anhalts wurden 2.180 Ehescheidungen von den Gerichten übermittelt, 7,5 Prozent weniger als 2023.

Auch die Zahl der Eheschließungen geht in Sachsen-Anhalt zurück. 2024 gaben sich laut Statistischem Landesamt 7.901 Paare das Ja-Wort - 568 weniger als 2023 und 935 weniger als im Durchschnitt der vorangegangenen vier Jahre.