Jessen/MZ. - An ihren ersten Arbeitstag im Jessener Freizeittreff „Wiesengrund“ kann sich Jennifer Röder noch genau erinnern. „Ich habe die Tür aufgemacht und gewusst: Das ist mein Ding!“, erzählt die 38-Jährige, die sofort die Ärmel hochkrempelt und in Zusammenarbeit mit der Stadt den Treff peu à peu auf Vordermann bringt. Den Wechsel der Trägerschaft von Landkreis auf Stadt zu Beginn des Jahres 2023 bewertet die ausgebildete Erzieherin sowie Stressmanagerin als Glücksfall. Inzwischen kommen täglich „um die 30 Kinder und Jugendliche“ in den „Wiesengrund“ und suchen nach der Schule das Miteinander in entspannter Atmosphäre.