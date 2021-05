Von Kindergarten bis Abitur für junge Jessenerin

San Sebastian/Jessen - Heute möchte ich den im letzten Beitrag begonnenen Stadtrundgang beenden und in das Viertel von Donostia-San Sebastian führen, in dem sich die Schule befindet, an der ich seit vergangenem Jahr arbeite.

Das Stadtzentrum oder auch „el centro“ beinhaltet den längsten und wahrscheinlich auch schönsten Strand der Stadt. „La Concha“ (übersetzt Muschel) ist mit mehr als einem Kilometer das Aushängeschild Donostis. Auf den meisten Postkarten oder Bildern im Internet wird man immer auf die unverkennbare „la Contxa-Bucht“ treffen. Sie wird auf der einen Seite vom Hafen gebildet, setzt sich über den riesigen Strand fort, welcher nur durch eine kleine Landzunge oder nennen wir es einen Felsvorsprung, von dem dritten Strand „La Ondarreta“ getrennt wird, bis hin zum Berg Igueldo, der den Strand schützend abgrenzt.

Nur bei Ebbe zu erreichen

Dabei fällt eine kleine Insel zwischen den zwei Bergen ins Auge, die „Isla Santa Clara“. Ein Boot fährt im Sommer alle dreißig Minuten vom Hafen der Altstadt zu der felsigen Insel. Außer einer Bar und einem kleinen Strand, den man nur bei Ebbe betreten kann, gibt es nur Möwen und ein wenig Grün. Im Stadtzentrum gibt es allerdings noch mehr zu entdecken. Es ist nicht nur ein perfekter Ort, um den besten Cappuccino der Stadt zu genießen, nein, dort befindet sich auch die Shoppingmeile Donostis. Läden jeglicher Marken reihen sich hier aneinander.

An die Stadtmitte schließt sich „Amara“ an, ein Teil, den man als Downtown bezeichnen könnte. Es gibt hier nicht mehr viel von den Altbauten des Zentrums, eher befinden sich in diesem Gebiet Hochhäuser mit zwölf Etagen. Man muss sich einmal den Ausblick von dort oben vor Augen führen. Das Meer ist zwar zu Fuß circa 30 Minuten entfernt und doch hat man einen wunderbaren Blick über die Stadt und auf den Atlantik. Amara glänzt mehr durch seine vielen Möglichkeiten und Aktivitäten, wie eine Eislaufhalle und das Stadion von Real Sociedad, dem Fußballverein San Sebastiáns.

Über 700 Schüler

Und dort, im Stadtviertel „Aiete“, befindet sich die Deutsche Schule San Alberto Magno – San Sebastian. Das ist mein Arbeitsplatz auf Zeit. Diese Schule ist eine deutsche Auslandsschule. Das bedeutet, sie wird nicht vom deutschen Staat gefördert, doch es wird größtenteils auf Deutsch unterrichtet. Viele Muttersprachler sind als Lehrer tätig und die Schulabschlüsse werden in Deutschland anerkannt.

Die Deutsche Schule San Sebastian wurde im Jahr 1921 gegründet und ist ein „colegio concertado“. Das ist eine spezielle Form hier in Spanien und bedeutet, dass die Schule halb privat und halb staatlich finanziert wird. Aktuell wird sie von etwa 715 Schüler*innen verschiedener Altersstufen besucht. Im ersten Moment klingt das vielleicht viel, doch teilt sich die Gesamtzahl der Schüler*innen auf den Kindergarten, die Grundschule, die Sekundarstufe und die Oberstufe bzw. den Abiturjahrgang auf. Dies zum Vergleich zu unserem Gymnasium Jessen. Die Schule konzentriert sich sehr auf den Spracherwerb ihrer Schüler. Mit dem Abschluss des Abiturs besitzen sie meist das Sprachlevel C1 oder C2 in Deutsch. Auf das Erlernen der deutschen Sprache wird an der Schule also am meisten Wert gelegt (wird fortgesetzt). (mz)