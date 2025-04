Osterferien: Kreative und sportliche Highlights für Kinder in den Jugendclubs in Jessen, Zahna und Elster. Worauf sich die Besucher neben Basteln, Sport und Ausflügen freuen können.

Jessen/Zahna-Elster/MZ. - Ab diesem Montag starten die Kinder im Jessener Land in die zweiwöchigen Osterferien. Damit keine Langeweile aufkommt, haben die verschiedenen Jugendclubs in den Städten Jessen und Zahna-Elster vielseitige, spannende und umfangreiche Ferienprogramme für ihre Besucher ausgearbeitet.

Osterei im Mittelpunkt: Kreative und sportliche Angebote in Jessen

Im Jessener Freizeittreff dreht sich in der ersten Ferienwoche alles rund um das Osterei. Da werden XXXL-Eier aus Pappmaché gebastelt sowie Eier gefärbt und selbstverständlich in allen leckeren Varianten verspeist. Außerdem geht es auf eine Eier-Schatzsuche. Zur Mitte der ersten Woche erwartet die Besucher ein Tagesausflug in die „Soccerworld Berlin“.

In der zweiten Woche wird es sportlich. Am Montag steht eine Osterolympiade auf dem Programm. Zu den Disziplinen zählen: Sackhüpfen, Eierlauf, Löffelrennen und Oster-Bingo. Der Dienstag steht im Zeichen der Entspannung, die mit Osterfilmen und Popcorn genossen werden kann. Auch in der zweiten Woche ist Mittwoch Ausflugstag. Es soll nach Wittenberg in den „Techna-Jugendclub“ gehen.

Die Woche endet, wie sie begonnen hat: sportlich. Die Jugendlichen ab 12 Jahre können ihre Fitness bei einem Sportkurs im Jessener Fitnessstudio „Injoy“ von 13 bis 14 Uhr testen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Teilnehmer Sportsachen und Getränke mitbringen sollen.

Zahna-Elster: Osterfeiern und Abenteuer für junge Besucher

Die Jugendclubs in den Stadtteilen von Zahna und Elster haben ebenfalls vieles für ihre jungen Besucher geplant. In der ersten Woche kann in Zahna auf der großen Hüpfburg-Rutsche getobt werden. Darüber hinaus steht backen, basteln, alte Spiele spielen und Anpflanzen in den Hochbeeten auf dem Programm. In der zweiten Woche werden Eier gefärbt und Schönes zu Ostern gebastelt. Am Dienstag, 15. April, kommt das Spielmobil des Landkreises vorbei. Am Donnerstag steht die große Osterfeier mit vielen Überraschungen ab 14 Uhr auf dem Programm. Ab 17 Uhr wird zudem ein Osterfeuer entzündet.

In Elster wird täglich ab 9 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück in den Ferientag gestartet. Auch hier kommt man in der ersten Woche nicht an Ostereiern vorbei. Die Besucher haben die Möglichkeit, Ostergeschenke für ihre Familien und Freunde zu basteln, leckere Plätzchen zu backen und Eier in allen Farben des Regenbogens zu färben. Sport und Spaß werden auch in der „Zuflucht“ großgeschrieben. In beiden Ferienwochen stehen sportliche Aktivitäten auf dem Programm, wie Eierlaufen oder Fuß-, Basket- und Volleyball-Turniere.

Die großen Highlights sind für den Donnerstag, 17. April, und den Samstag, 19. April, geplant. Am Donnerstag steigt die große Osterparty. Zu den bereits bekannten Höhepunkten zählen die Besuche von Hase Hoppel und Clown „Purzel“. Am Samstag fahren einige Besucher zum Bundesligaspiel RB Leipzig gegen Holstein Kiel.