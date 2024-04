CDU-Bundestagsmitglied Sepp Müller besucht in seinem Wahlkreis regelmäßig Unternehmen. Was ihm Geschäftsführer Jens Schäfer berichtet.

Jessen/MZ. - „So schön, wie in den letzten Jahren ist es nicht mehr“. So kurz und knapp fällt die Antwort von Jens Schäfer aus. Seit 2020 ist er der Vorstandsvorsitzende der Jessener Agrodienst-Genossenschaft. Und die Antwort gilt der Frage von Bundestagsmitglied Sepp Müller (CDU): „Wie ist die Lage?“

Mehr oder weniger regelmäßig besucht der Bundespolitiker Geschäftsleute und vor allem auch Unternehmer in seinem Wahlkreis, um sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Was an immer neuen Gesetzen und Regulierungen komme, mache den Unternehmern das Leben nicht einfacher, erläutert Jens Schäfer obige Antwort. Schließlich ist seine Firma, die nach der Wende einst aus dem Agrochemischen Zentrum (ACZ) hervorging, nicht mehr ausschließlich in der Versorgung der Landwirtschaft mit Saatgut, Düngemitteln sowie Diesel und Heizöl aktiv. Sondern Agrodienst baut auch Heizungs- und Lüftungsanlagen, betreibt Sanitärinstallation, handelt mit Baustoffen und ist ebenso ein Transportdienstleister.

Viele warten erstmal ab

Apropos Heizungsanlagen: „Hat sich das neue Heizungsgesetz im Unternehmen bemerkbar gemacht?“, will Sepp Müller wissen. Ja, so Jens Schäfer, man hat schon gemerkt, dass Leute ihre Anlagen umrüsten wollen. „Viele haben aber auch nichts gemacht“, so der Gastgeber. Der nach seinen Erfahrungen auf eine weitere Frage von Müller klarstellt, dass kaum jemand nach dem Erlass des Gesetzes Anlagen ersetzen wollte, die keine zehn Jahre in Betrieb sind. Viele haben Ruhe bewahrt, „wenn aller zwei Jahre neue Gesetze herauskommen“, wie Schäfer sarkastisch anmerkt.

Was den Betrieb aber auf alle Fälle belaste, seien die neuen Anforderungen durch den Mindestlohn und die Erhöhung der Maut-Gebühren. „Das wird uns rund eine halbe Million Euro kosten“, berichtet Jens Schäfer. „Noch im Februar vergangenen Jahres haben wir 35.000 Euro Maut bezahlt. Dieses Jahr sind es 61.000. Das geht nicht“, kommentierte er dies in Richtung des Bundespolitikers. „Leerkilometer bezahlt uns niemand. Und so können wir nur 60 bis 80 Prozent der Maut umlegen.“ Er wertschätzt, dass die Landwirte zu Beginn des Jahres für die bis dato geltenden Vergünstigungen demonstrierten, „aber es war abzusehen, dass das aufhört, sobald die Arbeit auf den Feldern startet“, zeigt sich der Agrodienstchef überzeugt. Die Spediteure hatten sich dort beteiligt, „sie hätten aber viel eher anfangen müssen, um etwas zu erreichen“, so der Unternehmer.

Fluktuation gering

Die Stimmung im Unternehmen sei nicht schlecht, antwortet Jens Schäfer auf eine weitere Frage des Politikers. „Wir arbeiten erstmal gut langhin. Natürlich wissen wir am Jahresanfang nicht, wie gut oder schlecht wir am Jahresende dastehen. Unsere Handelswaren und Baumaterialien müssen wir auch erstmal einkaufen“, so Schäfer. Agrodienst verfügt über mehrere kleine Baufirmen. „Die haben für dieses Jahr genügend Aufträge. Also das läuft.“

Sepp Müller möchte auch die Auffassung des Unternehmers hören, was aus Russland gelieferte Düngemittel betrifft. Wie mehrfach berichtet, hatte der Hersteller SKW in Wittenberg sich diesbezüglich sorgenvoll an die Bundesregierung gewandt. Er kaufe den Dünger im Großhandel europaweit, so der Jessener. Getreide, auch danach fragt Müller, kaufe Agrodienst ausschließlich regional.

Der Fachkräftemarkt sei nicht konstant, so Jens Schäfer auf eine weitere Frage. „Es gibt Phasen, da bewirbt sich gar keiner und dann hast du auf einmal mehrere Bewerbungen“. Agrodienst bildet selber aus für den eigenen Bedarf. Ein Zeichen, dass dies funktioniert: die Fluktuation ist gering.